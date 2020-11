Aposentados e pensionistas do INSS vão ter reajuste de 4,1% no benefício

Os segurados do INSS que recebem aposentadoria e pensão terão reajuste no valor do benefício em 4,1% em 2021. De acordo com informações da SPE (Secretaria de Política Econômica) do Ministério da Economia, o salário mínimo que atualmente é de R$ 1.045 deverá aumentar para R$ 1.087,84 no ano que vem. Contudo apesar de ser maior do que a expectativa anterior de R$ 1.067, o benefício não terá um aumento, será apenas igualado a inflação prevista para o próximo ano.

De acordo com o Dieese, a revisão referente ao valor do salário mínimo é calculado de acordo com a estimativa da inflação que em agosto apontava para 2,35% contudo essa semana foi reajustada para 4,1%. O reajuste terá validade à partir de janeiro de 2021 com primeiro pagamento para fevereiro.

Salário mínimo

O índice correto é encerrado com os dados do mês de dezembro e só poderá ser conhecido em janeiro de 2021. O piso no entanto será reajustado pelo INPC do ano anterior e a variação do PIB de dois anos antes não será mais aplicada. Contudo o governo do presidente Bolsonaro até o momento não definiu uma nova política para o salário mínimo.

Com o reajuste para o ano que vem o teto do INSS também deverá ter um aumento significativo, podendo passar de R$ 6.101 que é o teto deste ano para R$ 6.351 no ano que vem.

Fonte : Contábil Brasil