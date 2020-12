Confira como será o funcionamento de órgãos do Governo do Estado no feriado de Natal

Com o ponto facultativo na quinta-feira, 24 e o feriado de Natal na sexta-feira, 25, alguns serviços públicos do Governo de Santa Catarina terão alterações. Atividades consideradas essenciais como saúde, segurança, abastecimento de água (Casan) e distribuição de energia elétrica (Celesc) serão mantidas em escala de plantão ou ato definido pela autoridade competente.

O funcionamento dos órgãos atende ao Decreto nº 1.002/2020, de 14 de dezembro. A medida é válida para os órgãos e as entidades da administração direta, autarquias e fundações do Executivo catarinense.

Confira o horário de funcionamento de cada setor:

Segurança Pública

As Delegacias de Polícia Civil (181 ou WhatsApp 48 98844-0011), a Polícia Militar (190), o Corpo de Bombeiros Militar (193) e órgãos como o Instituto Geral de Perícias (IGP) funcionarão em esquema de plantão/escala.

Os boletins de ocorrência podem ser feitos nas delegacias de polícia ou na DP Virtual. A Polícia Militar também disponibiliza o aplicativo PMSC Cidadão, ferramenta que permite denúncias de forma anônima e ações de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dentro do Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina orienta a população, em caso de emergência, comunicar à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no número 193. Reforça também a importância de acompanhar os avisos e alertas que são atualizados no site e nas redes sociais da Defesa Civil. Também é possível realizar o cadastro para receber as mensagens diretamente no celular de forma gratuita. Para isso basta mandar uma mensagem SMS para o número 40199 contendo apenas no texto o Código de Endereçamento Postal (CEP) do local que deseja ser monitorado.

Saúde

Todas as emergências dos hospitais da rede pública estadual estarão abertas em esquema de plantão.

Hemosc

O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosc) estará fechado, mas equipes estarão trabalhando em regime de plantão. Saiba mais sobre o funcionamento do Hemosc em https://www.hemosc.org.br/noticia/666.html.

Educação

A rede estadual não terá atividades.

Celesc

Os canais virtuais de atendimento da Celesc funcionarão normalmente. Caso seja registrada falta de energia, uma maneira rápida de protocolar ocorrências é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play. Outras opções são pelo 0800 048 0196, pelo site ou ainda enviando SMS para 48196 com a mensagem SEM LUZ e o número da sua unidade consumidora.

A Celesc informa que não haverá atendimento em suas lojas presenciais nos dias 24 e 25 de dezembro e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nesses dias, serão mantidos todos os serviços essenciais e os canais virtuais de atendimento funcionarão normalmente.

Para assuntos comerciais, consulte o site http://www.celesc.com.br ou contate o Call Center pelo 0800 048 0120. O consumidor também pode obter informações e solicitar serviços na Agência WEB do portal http://www.celesc.com.br.

Casan

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan mantém os serviços essenciais de campo mesmo no feriado, com equipes para abastecimento e manutenção de água e de coleta e tratamento de esgoto. O usuário pode buscar atendimento 24 horas durante o feriado na Central de Atendimento 0800 643 0195, no aplicativo Casan SC e pelo chat 24 horas no site www.casan.com.br

Procon

O Procon estadual estará fechado. Saiba qual a unidade do Procon mais próxima e os horários de atendimento no site https://www.procon.sc.gov.br/.

Sine/SC

As unidades do Sistema Nacional de Empregos no Estado (SINE/SC) não estarão funcionando. O atendimento digital continua por meio do aplicativo Sine Fácil e serviços.gov.br.

Jucesc

A Jucesc possui o sistema 100% digital, funciona todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.

Ceasa

Na quinta-feira, dia 24, o mercado abre em horário de segunda-feira. Ou seja, o sinal para comercialização toca às 7h. No dia do feriado de Natal, a Ceasa estará fechada. No sábado, dia 26, o mercado estará aberto. Tanto a entrada quanto a comercialização começam às 6h e vão até o meio-dia.

Aresc

Segue com trabalho remoto. As fiscalizações das medidas sanitárias nos serviços de transporte não param no feriado. Para denúncias, reclamações e dúvidas, contatar a Ouvidoria 24 horas, todos os dias, no telefone (48) 99151 0276 ou email ouvidoria@aresc.sc.gov.br

Imetro-SC

Segue com os canais de denúncia, reclamações e sugestões, pelo e-mail ouvidoria@imetro.sc.gov.br

Cultura

Os espaços da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) seguem fechados ao público. A fundação oferece atividades virtuais para a população, confira no site.

Recentemente reaberta ao público, a Galeria do Artesanato estará com horários especiais de funcionamento neste fim de ano. O espaço, administrado pela FCC no Centro de Florianópolis, estará fechado nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e nos dias 1º e 2 de janeiro. Nos demais dias, abre normalmente, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h; e aos sábados, das 9h às 13h.

Comunicação

A Secretaria Executiva de Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do portal e das redes sociais do governo. Acesse aqui o contato dos assessores das demais secretarias.





Informações: Assessoria de ComunicaçãoSecretaria de Estado da Comunicação – Secom Governo de Santa Catarina