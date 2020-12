PMRv inicia nesta quarta-feira operação nas rodovias estaduais de Santa Catarina

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) inicia a partir das 18 horas desta quarta-feira, dia 23, a ‘Operação Esteja Presente Neste Natal 2020’ em todas as rodovias estaduais de Santa Catarina. A ação segue até as 8 horas do dia 28 de dezembro.

O objetivo da operação é proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período. Nesta operação, estarão envolvidos todos os postos rodoviários, onde serão empregados policiais militares rodoviários em escala de serviço de revezamento, estando à disposição viaturas do tipo moto e de patrulhamento.

O Comando de Policiamento Rodoviário desenvolverá uma política de conscientização dos usuários, no sentido de prevenir ao máximo, a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações e recomenda aos motoristas para que não dirijam após ingerir bebidas alcoólicas, utilizem o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade, bem como as regras gerais de circulação de trânsito.

Em 2019, durante a operação de Natal realizada no período de 20 a 26 de dezembro, aconteceram 99 acidentes, sendo 53 acidentes com vítimas e 46 acidentes sem vítimas, envolvendo 167 veículos e causando ferimentos em 69 pessoas, com três mortes.

Confira as dicas da PMRv:

– verifique as condições do seu veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema iluminação e pneus; – regularize seus documentos de porte obrigatório, evitando desta forma situações desagradáveis no seu passeio; – motorista e passageiros, todos devem utilizar o cinto de segurança; – crianças devem estar nos dispositivos de segurança, conforme a idade; – é obrigatório o uso do farol baixo, mesmo durante o dia; – só ultrapasse em locais permitidos e com segurança; – mantenha a velocidade regulamentar para a via; – se consumir bebidas alcoólicas não dirija; – lembre que gentileza gera gentileza, seja paciente e cortês no trânsito.

As principais rodovias que merecem maior atenção por parte dos motoristas com intensa movimentação de pedestres e ciclistas e pelo volume maior de veículos são:

SC – 401, 402 e 403 (Norte da Ilha – Florianópolis) SC – 404 (Leste da Ilha – Florianópolis) SC – 401, 405 e 406 (Sul da Ilha – Florianópolis) SC – 486 (BR-101/Brusque) SC – 370 (Tubarão/Gravatal/Braço do Norte) SC – 412 (BR-101/Gaspar) SC – 415 (BR-280/São Francisco/Balneário da Enseada) SC – 418 (BR-101/São Bento do Sul/) SC – 108 (Blumenau/BR 280 e Brusque/Gaspar) SC – 410 (Tijucas/Nova Trento) SC – 350 (Alfredo Wagner/Rio do Sul) SC – 445 (Criciúma/ BR-101/Praia do Rincão).

Telefone de emergência 198, que liga o usuário ao posto mais próximo da Polícia Militar Rodoviária e ainda o telefone 190 que aciona a Polícia Militar em qualquer região do Estado de Santa Catarina.

Com informações PMRv