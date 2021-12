Vila turística de Pomerode, em SC, é reconhecida pela ONU como uma das melhores do mundo

Lista da Organização Mundial do Turismo foi anunciada nesta quinta-feira; roteiro catarinense é o único representante do Brasil.

A Rota do Enxaimel, em Pomerode, Santa Catarina. O destino recebeu o selo internacional Best Tourism Villages, da Organização Mundial do Turismo (OMT), sendo reconhecido na lista das Melhores Aldeias Turísticas de 2021, anunciada na manhã desta quinta-feira (2), em Madri, na Espanha.

A iniciativa da agência especializada das Nações Unidas (ONU) reconhece roteiros que são exemplos de turismo rural, com recursos culturais e naturais, que preservam tradições e valores, promovem produtos e têm compromisso com a inovação e a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Na lista composta por 44 destinos de 32 países, a Rota do Enxaimel é a única representante do Brasil.

Com um percurso de 16 quilômetros tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o destino catarinense possui 50 casas no estilo enxaimel — técnica construtiva trazida pelos imigrantes germânicos no século 19, em que as paredes são feitas de vigas de madeira encaixadas e os espaços são preenchidos com tijolos de argila. É uma das maiores concentrações de residências desse tipo fora da Alemanha.

A comunidade da Rota do Enxaimel envolve cerca de 3 mil moradores de Pomerode, no bairro Testo Alto. O município está localizado a 20 quilômetros de distância de Blumenau, na região chamada de Vale Europeu, que recebeu esse nome por ter sido predominantemente colonizado por alemães. Portanto, além das casas típicas, oferece diversas opções de culinária germânica.

De acordo com a assessoria do roteiro, a comunidade também preserva a história e os costumes típicos em dois clubes de caça e tiro, nos ritos da igreja luterana, no antigo cemitério dos imigrantes, na escola bilíngue (português-alemão) fundada há 150 anos e no artesanato. O Testo Alto ainda conserva áreas de Mata Atlântica, com nascentes de água, ribeirões e cachoeiras, sendo um exemplo de destino que harmoniza o turismo, a agricultura e a indústria com a preservação dos recursos naturais.

A Rota do Enxaimel conta com serviços de gastronomia, hospedagem, experiências, produtos coloniais e trilhas ecológicas.









Fotos: Rota do Enxaimel / Divulgação

Com informações: Gaucha ZH