Valor adicional do Auxílio Emergencial será pago nesta sexta-feira (3); confira quem recebe

Nesta sexta-feira (3), o Governo Federal deverá iniciar o pagamento do valor adicional do Auxílio Emergencial para um público específico. O benefício será pago pela Caixa Econômica Federal que deve começar a distribuir o dinheiro já nas primeiras horas do dia. Quer saber se você tem direito?

Bom, pelo que se sabe até o momento, o dinheiro adicional do Auxílio Emergencial deve ser destinado para as pessoas que pediram contestação de bloqueios do programa em questão ao longo do ano. Vale lembrar que muitos indivíduos que estavam recebendo o benefício tiveram o cancelamento do repasse. Muitas dessas pessoas, inclusive, decidiram contestar o resultado dentro da própria Dataprev.

Nem todos os beneficiários sabem que já é possível consultar o resultado da nova leva de pagamentos do Auxílio Emergencial. Por isso, é importante consultar o pagamento nos canais oficiais. Basta ir até o site oficial da consulta do programa e inserir os dados.

O site é o mesmo que se usava quando o Auxílio Emergencial estava fazendo os seus pagamentos regulares. Vale ressaltar que é preciso ter cuidado e confirmar se o endereço é mesmo o do Governo Federal antes de inserir os dados oficiais.