SC investiga casos suspeitos de ‘flurona’, infecção de Covid-19 e H3N2

Informação foi confirmada pelo secretário de saúde André Motta Ribeiro nesta segunda-feira (3).

Santa Catarina investiga casos suspeitos de “flurona”, uma dupla infecção pela Covid-19 e pela Influenza H3N2. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado da Saúde André Motta Ribeiro em entrevista ao Notícias na Manhã, da CBN Diário nesta segunda-feira (3).

Nós temos vários casos sendo investigados da Ômicron. Já saímos na frente lá no passado também com a identificação da P1 e da Delta, então temos essas questões sendo monitoradas. Há várias situações suspeitas [da flurona], ainda sem diagnóstico definitivo, mas também é de se esperar que aconteça — disse o secretário.

O secretário não detalhou quantos são os casos em investigação, nem em quais cidades eles foram identificados.

No Rio de Janeiro, a família de um adolescente de 16 anos afirmou à TV Globo que o jovem passou para as duas infecções ao mesmo tempo. O caso ainda não foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Rio.

Oficialmente, nenhum caso de “flurona” foi identificado no Brasil.

Um caso de dupla infecção foi identificado em uma jovem grávida em Israel. Essa foi a primeira ocorrência da dupla contaminação detectada no mundo.

