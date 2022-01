Candida auris: Anvisa confirma terceiro caso de superfungo no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou o terceiro caso de infecção pelo fungo Candida auris no Brasil. A infecção ocorreu em um hospital público de Recife.

A contaminação foi confirmada na terça-feira (11/1), mas só foi divulgada pela agência reguladora nesta quarta-feira (12/1). “Ainda há outro caso suspeito, que está em investigação laboratorial”, alerta a Anvisa.

Desde a identificação do caso suspeito, o hospital estabeleceu medidas de precaução e adotou ações para prevenção e controle do surto.

É o terceiro caso de Candida auris no país. Em dezembro do ano passado, o fungo foi identificado na ponta do cateter de um homem de 59 anos, que estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital da Bahia e na amostra clínica de urina de um paciente de 88 anos internado em um hospital de Salvador

“A Anvisa está acompanhando as ações relacionadas ao surto, articulando-se com os envolvidos e apoiando as ações da força-tarefa nacional”, destaca a agência, em nota.

