Programa catarinense de inovação no turismo é destaque em evento internacional  

O Inovatur, o primeiro programa no país a fomentar a inovação no turismo, será apresentado no Rio Innovation Week, o mais completo encontro de tecnologia e inovação da América Latina, que ocorre entre 13 e 16 de janeiro. O programa catarinense é fruto da cooperação entre a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), com a parceria da Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

Serão três palestras catarinenses sobre o Inovatur: do presidente da Fapesc, Fábio Zabot Holthausen; da diretora do programa de inovação em turismo em SC da Santur, Luana Emmendoerfer; e do CEO da Natural Extremo, Rafael Bridi, uma das empresas apoiadas pelo programa.

O presidente da Fapesc, a diretora da Santur e o CEO da Natural Extremo estarão no Palco Turistech-Zone, na quinta-feira, dia 13, a partir das 19h20, na mesa sobre Super Fireside: Turistechs Experiência do Turista. A programação completa pode ser acessada aqui.

“Fomos convidados a falar sobre as ações da Fapesc em relação ao fomento à inovação para o turismo”, explica Holthausen. “Temos, em parceria com a Santur, um programa inovador para gerar novos negócios e startups ligadas ao turismo – o Inovatur, que já apoiou vários empreendedores a desenvolverem suas ideias e projetos em nosso estado, qualificando as oportunidades para os empreendedores e as opções para os turistas que visitam Santa Catarina. É uma honra poder mostrar esse trabalho no Rio Innovation Week, dentro do Turistech Zone, e o que a Fapesc tem feito para apoiar a pesquisa e inovação para o Turismo”.

O presidente da Santur, Renê Meneses, que também estará presente no evento, reforçou a importância do espaço para Santa Catarina. “É um evento de extrema importância para participarmos. Poder inserir Santa Catarina e o turismo neste grande palco é muito relevante para destacarmos as nossas ações, como o Inovatur e o Almanach, e trocarmos ideias inovadoras para também buscar novas parcerias”, destacou.

O Inovatur tem como objetivo apoiar novas empresas, produtos e serviços no setor e gerar novas oportunidades, emprego e renda por intermédio da tecnologia e inovação. As propostas contempladas passam por uma imersão no universo das startups, com treinamentos focados na melhoria de seus negócios. Os escolhidos também participam de rodadas de negócios, visitas técnicas às empresas de inovação catarinenses e encerram sua participação com um dia para apresentação do pitch de suas soluções no Demoday.

“Esse é um dos maiores eventos da América Latina e vamos apresentar as principais ações de turismo em Santa Catarina”, destacou a diretora da Santur, Luana Emmendoerfer. “Vamos apresentar dois cases do nosso Estado, o Inovatur, o primeiro programa de inovação aberta do turismo no Brasil, e a nossa central de dados, o Almanach. Estaremos próximos dos grandes players do setor que investem e trabalham com inovação no país, algo muito importante para o turismo”.

O Inovatur está em sua segunda edição, com um aporte de R$ 900 mil por meio de um edital que selecionou 16 empresas com soluções inovadoras para o setor, além do suporte à capacitação para as soluções contempladas.

Por Maurício Frighetto

Assessoria de Imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC – Fapesc