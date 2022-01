Epagri recebe 50 novos veículos para apoiar atividades da extensão rural nas 16 regionais

A Epagri passa a contar com mais 50 carros para apoiar nas ações de extensão em todas as 16 regionais da empresa no Estado. Os veículos foram recebidos pela equipe técnica em um evento interno, em Florianópolis, nesta sexta-feira, 28, com a presença da presidente da Epagri Edilene Steinwandter e demais diretores. Também foi adquirido um caminhão para auxiliar na pesquisa agropecuária na unidade de Videira.

“Esses veículos irão fortalecer ainda mais o excelente trabalho da Epagri. Queremos melhorar a vida do agricultor, auxiliando no aumento da produtividade e a qualidade dos produtos catarinenses. Santa Catarina tem uma característica muito forte de agricultura familiar, e esses veículos auxiliam para atender esses produtores”, disse o governador Carlos Moisés.

Para a compra dos 50 carros Fiat Mobi Like 1.0 Flex foram investidos R$ 3,35 milhões, com recursos próprios da Epagri decorrentes dos serviços prestados em todo Estado. Esses veículos serão destinados para uso das equipes municipais de extensão rural. O investimento no caminhão Volkswagem Modelo 9.170 DRC 4X2,foi de R$332 mil, pago com recursos do governo do Estado de Santa Catarina destinados à pesquisa. Ele será utilizado pela equipe da Estação Experimental da Epagri em Videira, que se dedica às pesquisas com uva e vinho e outras frutas de clima temperado.

Edilene ressalta que o carro é o principal meio usado pelos extensionistas da Empresa para se aproximarem dos agricultores e pescadores e, com os novos veículos, esse trabalho será feito com menor custo, já que são novos, mais econômicos e demandam menor manutenção. Quanto ao caminhão para a pesquisa, a presidente salienta que o vai garantir a segurança da equipe em viagens de coletas de dados, que são fundamentais para a validação de tecnologias provenientes dos experimentos que correm propriedades de agricultores e em áreas de empresas parceiras.



Foto: Aires Mariga/Epagri

Segundo o diretor de extensão rural e pesqueira, Humberto Bicca Neto, os veículos atendem um planejamento da Epagri de renovação anual de 10% da frota, de forma a garantir a segurança dos extensionistas. A distribuição dos novos automóveis foi feita com base em critérios técnicos estabelecidos pelo sistema de gestão de veículos de que a Empresa dispõe. Para a reposição são considerados o ano de fabricação dos carros em circulação, a quilometragem rodada e os gastos com manutenção de cada um.

Para marcar o evento, os carros saíram da Ilha de Florianópolis em comboio pela Ponte Hercílio Luz com escolta da Polícia Militar de Santa Catarina.

Por Gisele Dias

Assessoria de imprensa Epagri