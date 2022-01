Bolsonaro anuncia reajuste de 33% no piso salarial de professores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quinta-feira (27/1) por meio das redes sociais um reajuste de 33% no piso salarial de professores.

“É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% no piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido, pelo Governo Federal desde o surgimento da Lei do Piso. Mais de 1,7 milhão de professores, dos Estados e municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados”, escreveu.