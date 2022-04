Após captura de escorpiões, prefeitura de Mafra faz alerta à população

O aparecimento de escorpiões tem deixado a população e as autoridades de Mafra, no Planalto Norte, em alerta. Depois de dois acidentes com pessoas picadas pelo animal em 2021, o ano começou com captura no município.

De acordo com a prefeitura, escorpiões da espécie Tityuscostatus , conhecidos como “escorpião-manchado” foram capturados em seis bairros da cidade. Os animais foram encontrados no Vila Nova, Restinga, Vila Ivete, Centro Baixada, Centro Alto e Jardim América.

A Secretaria de Saúde do município tem divulgado orientações à população a fim de evitar acidentes. Em caso de captura, o animal deve ser encaminhado à Vigilância Sanitária para análise e determinação da espécie. O animal deve ser colocado em um vidro ou pode com tampa e encaminhado ao órgão competente.

Os escorpiões encontrados em Mafra medem, em média, sete centímetros e têm uma coloração castanho amarelada com manchas nas pernas e garras. A Secretaria de Saúde pede para que a população observe panos e roupas úmidas no chão, que podem esconder os animais; sacudir roupas e calçados antes de utilizá-los e ter cautela ao mexer em montes de tijolos, telhas, entulhos, folhagens e lenhas.

Em caso de picada, procurar imediatamente atendimento médico nas unidades de saúde.

Para evitar o aparecimento de escorpiões, o município orienta a população a:

Eliminar as baratas, elas são principal alimento do escorpião;

Vedar ralos de chão, tanques e pias;

Vedar fossas e tubulações de esgoto e águas residuárias;

Rebocar paredes e muros para que não apresentem vãos e frestas;

Manter quintal, jardim e arredores da residência sempre limpos e livres de entulhos de lixo;

Eliminar latas, cacos de telhas e outros objetos que possam acumular água.

Com informações: ND+