Mistério de furtos de calcinhas no Oeste de SC já dura 11 anos e intriga polícia

Dezenas de furtos de calcinha estão intrigando a Polícia Civil de Pinhalzinho, no Oeste de SC. Um inquérito chegou a ser instaurado para apurar as ocorrências registradas desde 2011.

De acordo com o delegado Lucas Almeida, foram dezenas de casos na cidade nos últimos anos. Os episódios possuem as mesmas características e formas de execução. No último furto registrado, foram levadas 30 calcinhas, incluindo peças de crianças.

— A ação acontece do mesmo modo e o furto é sempre de calcinhas – até calcinhas de crianças – não há furto de outra coisa ou outras peças de roupa. Também há elementos que indicam que pouco tempo depois o homem rasga e abandona as calcinhas que foram levadas – explica.

O fato chamou a atenção dos investigadores que apuram se houve algum tipo de violência nas ocorrências de furto, o que não foi constatado até esta sexta-feira (25).

Estamos investigandos se há algo relacionado a perturbações sexuais, porque ele furta e rasga as calcinhas. Mas, é importante falar que, pelo que foi apurado até agora, ainda não foi constatado nenhum tipo de agressão sexual no caso — afirma o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, um suspeito de 33 anos foi interrogado nesta semana. Os furtos se enquadram na definição de crime continuado. Caso o homem seja acusado oficialmente pelos crimes, a pena pode ser de até quatro anos de prisão, podendo ser aumentada em até 2/3.

Segundo o delegado Lucas Almeida, os próximos passos da investigação serão focados em identificar o maior número possivel de vítimas desses furtos, que aconteceram em vários bairros de Pinhalzinho. De acordo com a polícia, não houve registros de furtos de calcinhas em cidades vizinhas.

