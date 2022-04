Morcegos que se alimentam de insetos podem beneficiar a agricultura

Os morcegos insetívoros podem favorecer a produção agrícola contribuindo diretamente com a economia. Segundo artigo publicado pela revista científica internacional PloS ONE, pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (IB/UnB), em parceria com o Instituto Tecnológico Vale, avaliam que os morcegos urbanos costumam ser eficiente caçadores dos insetos que aparecem nas principais lavouras. Com menos pragas, é possível estimar uma economia anual de US$ 390,6 milhões, ou cerca de R$ 1 bilhão, por safra na cultura do milho, por exemplo.

Levando em consideração que a produção agrícola é responsável por mais de 20% do PIB nacional, com um alto consumo de pesticidas, pensar nos morcegos como um tipo de ajuda no controle das pragas traz vantagens não apenas para a economia, mas também para o meio ambiente. O artigo apontou que, em 2018, o Brasil utilizou quase 400 mil toneladas de agrotóxicos e importou o equivalente a US$ 3 bilhões, ou R$ 14 bilhões na cotação atual.

No entanto, embora haja variedade, vale destacar que aproximadamente 15% das espécies estão sendo ameaçadas. Isso porque tanto o manejo das terras, caças e perseguições, quanto as invasões no habitat e a urbanização afetam a fauna dos morcegos. O uso dos agrotóxicos também pode causar danos genéticos, além de diminuir a quantidade dos insetívoros.

Benefícios às áreas urbanas

No geral, os morcegos insetívoros saem das cidades para se alimentar das pragas agrícolas. Isso acontece principalmente pelas habilidades de voar longas distâncias. Mas de acordo com os pesquisadores, essas espécies também são capazes de ajudar no ecossistema urbano. https://14d0b498abb7dbbac66db06bf61a913d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0

O esperado é que, mesmo com a rápida urbanização no Brasil, esses morcegos continuem atacando mosquitos como o Aedes aegypti, o conhecido vetor da dengue, chikungunya e do vírus Zika.

Espécies gerais dos morcegos

(FOTO: PREFEITURA DE OLINDA/CCOMMONS)

Além dos insetívoros, existem também outras divisões nas espécies. O morcego frugívoro, como o nome indica, tem as frutas como fontes de alimento. E por espalhar sementes de diversas plantas pelo solo, desempenha um papel importante no reflorestamento.

O nectarívoro, também chamado de morcego Beija-flor, é bem pequeno e seu peso não ultrapassa 10 gramas. É responsável pela polinização de muitas espécies de plantas neotropicais.

O morcego hematófago está entre os mais famosos, principalmente por protagonizar histórias e mitos. É conhecido como morcego vampiro por se alimentar de sangue. Tem porte médio e o peso varia entre 25 e 40 gramas.

Fonte: Globo Rural