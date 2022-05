Mulher é atropelada por amiga e morre no dia do aniversário em SC

Uma mulher foi morta por uma amiga após ser atropelada na madrugada do último domingo (8), quando deixava a comemoração do próprio aniversário em São Francisco do Sul, Santa Catarina.

Segundo informações do portal ND+, Ilena Goedert, de 60 anos, completava 60 anos justamente no domingo. Na noite anterior, ela e algumas amigas foram a um bar da cidade para celebrar o aniversário.

Por volta das 3 horas, elas deixaram o estabelecimento e a tragédia aconteceu. Ilena pilotava sua motocicleta quando desequilibrou-se e caiu na rodovia Duque de Caxias.

Uma das amigas que estava com ela na celebração vinha logo atrás, não conseguiu frear o carro a tempo e acabou atropelando a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Amiga fugiu

Em depoimento à polícia, a amiga contou que desesperou-se após o acidente e fugiu do local, mas, após acalmar-se, decidiu apresentar-se a uma delegacia para explicar o ocorrido.

A mulher relatou que não conseguiu desviar de Ilena e não tinha intenção de atropelar a amiga. Ela foi liberada e permanecerá solta enquanto a polícia investiga o caso.

O corpo de Ilena seria velado na manhã desta segunda-feira (9) em São Francisco do Sul. O sepultamento está marcado para a tarde.