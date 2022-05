Vinícola Suzin encerrra sua colheita da safra 2022 em São Joaquim

Nesta última semana do mês de abril, a Vinícola Suzin finalizou a sua colheita das uvas safra 2022. Na terça-feira foram colhidas as variedades Cabernet Franc e Petit Verdot e na quinta-feira a última variedade; a Montepulciano.

Segundo Everson Suzin, sócio-diretor da Vinícola, a safra 2022 foi desafiadora. Iniciou com seca até determinado momento e depois houve excesso de chuvas. Estas variedades atravessaram o mês de março com 43% das horas com umidade foliar e para driblar este problema, além das características únicas do terroir, foi necessário grande esforço dos colaboradores para a condução das videiras.

Apesar das intempéries, Everson destacou que ainda assim conseguiram colher uma uva com sanidade e com maturação tanto tecnológica quanto fenólica excelentes, apresentando potencial alcoólico em torno de 14%. Tanto em produtividade quanto em qualidade foram surpreendentes. “Agora é aguardar o longo processo até a taça”, finalizou.

Para o consumidor mais ávido, logo estará no mercado a safra 2020. No próximo mês, os vinhos elaborados serão retirados das barricas para serem feitos os cortes para posterior engarrafamento.

Para maiores informações, acesse o site www.vinicolasuzin.com.br ou pelo fone/Whatsapp 49 99147 4356.