Lábios ressecados e rachados? Saiba como tratar e como prevenir

Região da face é sensível às baixas temperaturas, à baixa umidade, ao vento e à água quente.

Embora ainda não chegou a estação do inverno, as baixas temperaturas já são predominantems principalmente naa regiões serranas, um fator que provoca o ressecamento e a sensação de boca seca são as temperaturas mais baixas. Os lábios são muito sensíveis ao frio, à baixa umidade, ao vento e à água quente e merecem uma atenção especial no inverno. A seguir, os dermatologistas Francine Costa e Juliano Peruzzo, ambos membros da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS (SBD-RS), explicam alguns cuidados necessários:

Rotina de hidratação

É importante hidratar os lábios antes de dormir, após escovar os dentes ou nas oportunidades que estiver sem a máscara.

— É preciso ter uma rotina de hidratação labial com bálsamos ou lip balms, procurar usar batons hidratantes e evitar os de formulação matte. Além disso, evitar lamber os lábios, pois a saliva os ressecam, e beber água auxilia diretamente na hidratação do organismo e, consequentemente, dos lábios — orienta Francine.

Quais os produtos indicados?

O lip balm, conforme a dermatologista, é o produto mais adequado para hidratar, regenerar e prevenir o ressecamento – alguns podem conter fatores de proteção solar (FPS) e substâncias benéficas labiais como manteiga de karité, ceramidas, glicerina de soja, ácido hialurônico, dexpantenol e vitamina E. Já a manteiga de cacau forma uma barreira de proteção contra o frio e o tempo seco, porém, possui pouca eficiência na hidratação.

O médico Peruzzo recomenda também que se evite a lanolina:

É bem agradável para passar, dá um alívio sintomático, mas muitas vezes o paciente acaba desenvolvendo uma irritação a ela.

Pode passar hidratante de rosto?

Não é indicado. Segundo Peruzzo, o lábio é uma área de transição entre pele e mucosa, que tem propriedades específicas, então o ideal é usar produtos feitos para essa região.

É importante evitar produtos que tenham muito perfume, que acaba sendo um fator de agressão aos lábios — destaca.

Pode puxar as “pelezinhas” soltas?

Nunca! A “pelezinha” solta já é uma espécie de ressecamento, explica o dermatologista, só que às vezes ainda não está pronta para ser destacada. A recomendação é manter bem hidratado e esperar que saia sozinha.

Inflamação nos lábios

Quando as rachaduras na boca surgem com muita frequência, é importante procurar um dermatologista para investigar se não há algum problema maior. A médica Francine comenta que o ressecamento extremo dos lábios pode causar a queilite, uma inflamação da semimucosa com uma aparência avermelhada, descamativa e rachada:

A queilite pode surgir devido ao ressecamento, dermatite atópica, dermatite alérgica ou de contato, como, por exemplo, pelo contato da pasta de dente. E lábios muito ressecados podem criar feridas que facilitam o retorno do herpes em pessoas que já tiveram outros episódios da infecção viral ou favorecem os não infectados a se infectarem.