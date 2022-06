Câmera flagra momento em que atiradores abrem fogo contra multidão na Filadélfia

Grupo disparou em uma rua movimentada da cidade atingindo 14 pessoas, das quais três morreram.

Um vídeo de uma câmera de vigilância flagrou o momento em que dezenas de pessoas correm em pânico após um grupo abrir fogo em uma movimentada rua na cidade da Filadélfia, a maior do estado norte-americano da Pensilvânia, na madrugada deste domingo (5). Segundo a polícia, 14 pessoas foram atingidas, das quais três morreram. As demais foram socorridas para hospitais da cidade.

É possível ver a movimentação nos momentos finais do clipe de 22 segundos, presumivelmente depois que tiros foram disparados. A agência de notícias Reuters conseguiu verificar o vídeo usando geolocalização.

A agência de notícias Reuters, a polícia local afirmou que agentes em patrulha ouviram “vários tiros” e observaram “vários atiradores” disparando contra uma multidão em uma movimentada rua na região nordeste da cidade.

“Três dessas pessoas, dois homens e uma mulher, foram declarados mortos depois de chegarem aos hospitais com vários ferimentos de bala”, acrescentou.

Pace disse que os policiais no local “observaram vários atiradores abrindo fogo contra as pessoas” e salientou que “inúmeros” agentes já se encontravam ali quando foram ouvidos os primeiros tiros. Pace explicou que tal vigilância é comum naquela área nas noites de fim de semana no verão.

“Havia centenas de pessoas curtindo South Street, como fazem todos os fins de semana quando o tiroteio começou”, disse o inspetor de polícia da Filadélfia D.F. Pace.

Policiais da Filadélfia observaram “vários atiradores ativos atirando na multidão”, com um policial “a cerca de 10 m a 15 m” de um indivíduo atirando na multidão, disse a polícia. Esse policial atirou no suspeito, segundo o departamento.

Um policial atirou em um dos criminosos, que largou a arma e fugiu, embora não esteja claro se ele foi atingido, acrescentou o policial. De acordo com a mídia local, não houve prisões até o momento.

Duas armas semiautomáticas e um pente de alta capacidade foram encontrados no local. A polícia revisará as imagens das câmeras de vigilância de comércios na área.

Com informações: R7