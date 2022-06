No início da tarde desta segunda-feira(6), residências e comércios são castigados pelos fortes ventos e chuva. Alguns bairros tiveram casas destelhadas, em residências e comércios.

Bairro São José atrás do Caic residências com risco de desmoronamentos. Segundo informações, a guarnição do Corpo de Bombeiros entrega lonas nesse momento (14h20) a população.

Com informações: Olho Vivo Paraná