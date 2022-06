Confira o funcionamento dos serviços públicos estaduais no feriado de Corpus Christi

Os serviços do Executivo catarinense terão ponto facultativo nesta quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17. As atividades retornam em horário normal na próxima segunda-feira, 20 de junho. A medida, estabelecida por meio de Decreto editado pelo governador, é para os órgãos e as entidades da administração direta, autarquias e fundações do Governo do Estado.



Os feriados e os pontos facultativos não se aplicam aos serviços considerados essenciais, que deverão funcionar com escala de plantão ou ato publicado por autoridade competente.

:: Veja como ficarão os serviços dos órgãos públicos estaduais:

Segurança Pública

As delegacias de Polícia Civil (181 ou WhatsApp 48 98844-0011), a Polícia Militar (190), o Corpo de Bombeiros Militar (193) e órgãos como a Polícia Científica funcionarão em esquema de plantão/escala.

Os boletins de ocorrência podem ser feitos nas delegacias de polícia ou na DP Virtual (www.pc.sc.gov.br). A Polícia Militar também disponibiliza o aplicativo PMSC Cidadão, ferramenta que permite denúncias de forma anônima, ações de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dentro do Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) orienta a população que em caso de emergência acione a coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no número 193. A DCSC permanece de plantão para apoiar os municípios em caso de situações adversas. O monitoramento climático e a emissão de alertas podem ser acompanhados no site e redes sociais da DCSC. Também é possível cadastrar os telefones para receber alertas via SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 contendo no corpo do texto o CEP do local que deseja ser monitorado.

Saúde

Todas as emergências dos hospitais públicos do Estado estarão funcionando normalmente.

Hemosc

O Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemosc) estará fechado na quinta-feira e terá atendimento normal na sexta-feira.

Vacinação

Em relação à vacinação, é importante consultar o município, já que as cidades possuem autonomia para determinarem o fluxo de vacinação conforme o avanço, sendo responsáveis pelo atendimento à população. A SES orienta que a vacinação não seja interrompida durante o feriado.

Educação

Há feriado nesta quinta-feira, 16/06, e ponto facultativo nesta sexta-feira, 17/06, para a Secretaria de Estado da Educação (órgão central) e as 36 Coordenadorias Regionais de Educação. Cada unidade escolar teve autonomia para definir em seu calendário, no início do ano letivo, a suspensão das atividades pedagógicas em pontos facultativos, com o posterior cumprimento de carga horária. Dessa forma, a família deve consultar diretamente a direção da escola para verificar se haverá atendimento nesta sexta-feira.

Celesc

A Celesc informa que não haverá atendimento nas lojas da empresa nos dias 16 e 17 de junho, respectivamente, quinta e sexta-feira, devido ao feriado de Corpus Christi.

Os canais virtuais de atendimento funcionarão normalmente, e todos os serviços essenciais serão mantidos. Caso seja registrada falta de energia elétrica, o consumidor poderá ligar para o número 08000 48 0196 ou enviar SMS para o número 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora (UC) ou CPF do titular da conta. Outra maneira rápida de protocolar ocorrências de queda de energia é pelo aplicativo da Celesc, disponível na App Store e no Google Play.

Para assuntos comerciais, consulte o site http://www.celesc.com.br ou contate o Call Center, pelo 08000 48 0120, que funciona 24h por dia, nos sete dias da semana. O consumidor pode, ainda, a qualquer tempo, obter informações e solicitar serviços na Agência Web do portal http://www.celesc.com.br.

Casan

A Casan mantém aequipes operacionais reforçadas para os serviços essenciais de captação, tratamento e distribuição de água na quinta e sexta-feira, assim como os trabalhos para coleta e tratamento de esgotos. Atendimentos presenciais serão fechados, com canais permanentes para solicitação de serviços e comunicação de emergências pela Central 0800 643-0195, além do Aplicativo CasanSC e chat 24 horas no site http://www.casan.com.br.

Procon e Sine

Seguirão a determinação do Decreto e estarão fechados na quinta e sexta-feira, dias 16 e 17 de junho. O Sine conta com o atendimento pelo aplicativo do Governo Federal, (Sine Fácil) onde pode ser feito o acompanhamento das vagas via aplicativo e dar entrada no seguro desemprego. O aplicativo pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

Jucesc

A Jucesc possui o sistema 100% digital, funciona todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados.

Cultura

Os espaços administrados pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) atenderão em horários diferenciados no feriado de Corpus Christi.

Centro Integrado de Cultura (CIC)

De quinta-feira a domingo (16 a 19/6): aberto normalmente, das 10h às 21h.

Haverá sessão de filmes de quinta a domingo, às 20h, e sábado, às 16h (infantil).

Endereço: Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2555



Museu de Arte de Santa Catarina (Masc)

De quinta-feira a domingo (16 a 19/6): aberto normalmente, das 10h às 21h.

Endereço: no Centro Integrado de Cultura (CIC) – Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2629



Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC)

De quinta-feira a domingo (16 a 19/6): aberto normalmente, das 10h às 21h.

Endereço: no Centro Integrado de Cultura (CIC) – Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2650



Museu Histórico de Santa Catarina – Palácio Cruz e Sousa

Aberto em horário especial, das 10h às 14h, na quinta, sexta e sábado.

Endereço: Praça XV de Novembro, 227 – Centro – Florianópolis.

Contato: (48) 3665-6363



Biblioteca Pública de Santa Catarina

De quinta-feira a domingo (16 a 19/6): fechada.

Endereço: Rua Tenente Silveira, 343 – Centro – Florianópolis

Contato: (48) 3665-6422



Casa da Alfândega

Quinta-feira (16/6): fechada

Sexta-feira (17/6): aberta das 9h30 às 18h30

Sábado (18/6): aberta das 9h às 13h.

Domingo (19/6): fechada.

Endereço: Rua Conselheiro Mafra, 141 – Centro – Florianópolis



Museu Etnográfico Casa dos Açores

Aberto normalmente, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Endereço: BR-101, km 189 – Balneário São Miguel – Biguaçu

Contato: (48) 3665-6195

Teatro Governador Pedro Ivo

16/06 (quinta): Espetáculo Dança em Cena, às 20h

18/06 (sábado): Noite de Gala Fabrício Callabari, às 20h

19/06 (domingo): Baile Arena (Dança em Cena), às 20h

Endereço: Rodovia SC-401, km 15, Nº 4600 – Bairro Saco Grande 2, Florianópolis

Contato: (48) 3665-1630



Teatro Ademir Rosa

15/06 (quarta) – Espetáculo Dona Bilica 30 anos, às 21h

17/06 (sexta) – Ópera La Traviata (Camerata), às 20h

18/06 (sábado) – Ópera La Traviata (Camerata), às 19h

Endereço: Localizado no Centro Integrado de Cultura – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis

Contato: (48) 3664-2628



Comunicação

A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do portal e das redes sociais do governo. No portal do governo é possível acessar a lista dos assessores das secretarias.



