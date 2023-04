Motorista pula de caminhão em movimento antes de capotar em SC

O motorista de um caminhão pulou da cabine após perder o controle do veículo, na estrada de acesso ao distrito de Nova Teutônia, em Seara, no Oeste catarinense, na tarde desta sexta-feira (31).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem caiu a aproximadamente 70 metros antes de onde o caminhão veio a parar após o capotamento.

O homem foi encontrado fora do veículo, deitado na sarjeta da rodovia. A vítima estava consciente e orientado, apresentando hemorragia e fratura exposta na perna esquerda, na região do tornozelo.

O resgate fez a limpeza dos ferimentos e curativo compressivo, imobilização e aplicação de torniquete.

A vítima foi imobilizada com colar cervical em maca rígida, e conduzida pela ambulância do SAMU de Seara até o local de pouso do suporte aeromédico, onde foi atendido pelo SAER/FRON.

Os bombeiros ficaram no local do acidente e fizeram o gerenciamento dos riscos e limpeza da pista com serragem, onde houve derramamento de combustível do caminhão capotado.