Quinta-feira (16) de feriado com show de KLB na Festa do Pinhão

Nesta quinta-feira (16), feriado de Corpus Christi, o local abrirá mais cedo com entrada franca e a principal atração do dia deve ser o trio formado por Kiko, Leandro e Bruno, o KLB, que celebra os 20 anos de carreira.

O Parque Conta Dinheiro abrirá nesta quinta-feira, a partir das 15h, e contará com shows no palco principal de Éder Goulart e o Show Cantilenas, Ana Clara, a banda lageana Ondastral e ainda o show de KLB que está em turnê passando por diversas cidades do país, e Lages foi incluída posteriormente a esta turnê.

Haverá cobrança de ingressos apenas para o setor de backstage que está à venda no site da Blueticket no valor de R$ 260,00 + 39,50 de taxa de conveniência.