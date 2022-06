Defesa Civil em lages monitora os rios devido as fortes chuvas

A Defesa Civil de Lages está em alerta devido as constantes chuvas. A equipe monitora o nível de água dos rios, riachos e córregos nos bairros de município.

De acordo com o monitoramento realizado pela Defesa Civil, por meio do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas o acumulado de chuva é de 49,6mm. Já o nível do rio Carahá, na estação hidrológica, marca 2.37 metros acima do normal.

O secretário executivo da Defesa Civil, João Eduardo da Silva Pacheco (Sargento Pacheco) salienta que as equipes da Defesa Civil estão percorrendo as áreas consideradas críticas e de risco. Até o momento não foi registrado alagamentos em Lages. “A comunidade pode entrar em contato com a Defesa Civil em situações de emergência nos telefones: 199 e (49) 98406 4037. Estamos de plantão todos dias da semana 24 horas para atender se necessário”.

Ari Ju