INCÊNDIO NO RESTAURANTE MOTINHA EM LAGES

Na tarde deste sábado, um incêndio atingiu o restaurante Motinha, localizado na rua Manoel Thiago de Castro, no Centro de Lages. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido no incidente.

Segundo informações preliminares, o fogo começou na cozinha do estabelecimento e se espalhou rapidamente para o buffet, causando danos materiais significativos. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e rapidamente chegou ao local para controlar as chamas.

Os bombeiros atuaram com rapidez e eficiência, conseguindo controlar o incêndio em pouco tempo. Felizmente, ninguém estava no restaurante no momento do incidente, o que contribuiu para evitar possíveis vítimas ou feridos.

Os proprietários do Motinha lamentaram o ocorrido e já iniciaram os procedimentos para a recuperação do estabelecimento. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas já se sabe que o fogo começou na área da cozinha.

Apesar do prejuízo material, o restaurante Motinha é um estabelecimento tradicional em Lages, conhecido pela qualidade da comida e do atendimento. A expectativa é que o restaurante seja restaurado em breve e volte a receber seus clientes com a excelência de sempre.

É importante lembrar que incêndios em estabelecimentos comerciais podem ser muito perigosos, por isso é fundamental que os proprietários tomem todas as medidas de segurança necessárias para evitar esses incidentes. Além disso, é fundamental que as pessoas saibam como agir em caso de incêndio e sempre acionem o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível.

Via biguá tá on