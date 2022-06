PIS/Pasep: Verifique se você tem direito ao benefício

O PIS/Pasep está concedendo três saques para alguns trabalhadores. Para saber se pode ter acesso aos recursos, basta realizar uma consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (Android/iOS) ou na central telefônica, no número 158.

Além disso, é possível realizar o procedimento usando o CPF no aplicativo “Meu INSS”. Confira o passo a passo:

Acesse o app do Meu INSS com o login e senha da conta Gov.br; Caso ainda não tenha a conta, crie uma com seus dados pessoais; Ao entrar na plataforma, toque em “detalhes do PIS” no canto superior da tela; Verifique todas as informações relacionadas ao seu PIS e tire suas dúvidas caso tenha.

Quem pode receber o PIS/Pasep?

Veja o que é preciso para receber o benefício do PIS/Pasep:

Estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Trabalhar para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos de remuneração mensal no ano-base considerado para o pagamento; Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física;

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica.

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano-base considerado para o pagamento;

Ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no e Social.

Valor do PIS/Pasep em 2022

O valor do PIS/Pasep equivale ao salário mínimo em vigência, sendo este ano, R$ 1.212. No entanto, o abono é repassado conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de apuração. Confira as proporções:

1 mês: R$ 101;

2 meses: R$ 202;

3 meses: R$ 303;

4 meses: R$ 404;

5 meses: R$ 505;

6 meses: R$ 606;

7 meses: R$ 707;

8 meses: R$ 808;

9 meses: R$ 909;

10 meses: R$ 1.010;

11 meses: R$ 1.111;

12 meses: R$ 1.212.

Com informações: Notícias Concursos