Usuários do instagram relatam bugs nas mensagens diretas do aplicativo

Em nota enviada ao GLOBO, a Meta confirmou o bug: “Hoje mais cedo, um problema técnico fez com que algumas pessoas tivessem problemas com mensagens no Messenger, Instagram e Workplace. Solucionamos o mais rápido possível para todos que foram impactados e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”.

No último mês, o Instagram apresentou bugs duas vezes. Em uma das falhas, o aplicativo apresentava aos usuários stories repetidos, que já tinham sido visualizados anteriormente. Duas semanas antes, o app também teve instabilidade nos recursos de mensagens, que foram substituídas por uma tela preta, e dificuldades no carregamento de filtros para os stories e reels.