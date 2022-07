Novo saque do FGTS estará disponível no mês de agosto; Veja se você tem direito

No próximo mês, os órgãos em questão darão a oportunidade a qualquer cidadão brasileiro que tenha uma conta ativa ou inativa no fundo de garantia de realizar saques de até R$ 3,9 mil. O FGTS é um fundo que libera uma quantia a qual todo brasileiro sabe que tem direito, mas não são todos que estão cientes sobre essa nova forma de colocar as mãos nesse dinheiro, sem que precise ser por meio de um desligamento.

Como funciona o saque

Todos já conhecem a regra do FGTS, porém foram criadas algumas medidas nos últimos tempos que fazem com que existam mais opções de retiradas parciais da quantia. Uma das principais é o saque-aniversário.

Antes de mais nada, os trabalhadores precisam optar pela segunda modalidade de saque, indo além do padrão, que é a retirada durante o mês de aniversário, ou seja, uma vez por ano.

O percentual liberado para o saque pode variar de 5% até 50%, a depender do quanto as pessoas tenham depositado.

Esse estilo de resgate não é obrigatório, é claro. A pessoa opta pelo método que mais se encaixar com as suas necessidades. A solicitação do saque deve ser realizada até o mês de aniversário do beneficiário pelo aplicativo do FGTS.

Caso o seu mês de nascimento já tenha passado, mas ainda assim você opte pelo resgate, saiba que não será possível. O dinheiro só ficará disponível no próximo ano.

Após a solicitação da mudança no estilo de saque, caso tenha sido feita da maneira correta e dentro do prazo, o valor fica disponível por até três meses. Caso o trabalhador opte por não sacar a sua quantia dentro dos três meses, o dinheiro ficará retido.

Sendo assim, em casos de perder o prazo para retirada do dinheiro nessa modalidade, somente será possível tentar novamente no próximo ano e no seu mês de aniversário.

Quanto posso sacar?

Outra informação muito importante é a quantia que pode ser retirada, poia ela diz respeito diretamente à quantia que você tem como benefício.

O saque-aniversário não permite que o trabalhador saque todo o dinheiro disponível, segundo o que pode ser constatado nas regras. A quantia específica que você consegue sacar está diretamente ligada ao seu montante, uma vez que o valor é referente à porcentagem.

Com informações: Edital concursos Brasil