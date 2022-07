Fatalidade: Homem mata amigo com tiro acidental durante caçada em SC

Uma caçada teve fim trágico neste domingo (17) quando um homem foi morto por um tiro acidental de espingarda no interior de Lebon Régis. De acordo com informações, dois amigos estavam caçando na localidade conhecida como “KM 26”, quando um deles atirou contra a cabeça do outro ao tentar acertar um veado.

O autor comunicou o fato à Polícia Militar, que esteve no local e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica para recolher o corpo da vítima, identificada como Fernando Corrêa, 35 anos.

O homem relatou ambos usavam espingardas calibre 12, e por conta da distância e das roupas camufladas não conseguiu identificar o alvo.

A PM constatou que as armas utilizadas não estavam devidamente registradas, e os dois não possuíam autorização para a prática da caça.

O autor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Caçador para prestar depoimento e as investigações estão por conta da Polícia Civil.Fonte: Rádio Caçanjurê

