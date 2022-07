Kit parabólica do governo já está disponível; saiba como conseguir a instalação gratuita

Segundo o Ministério das Comunicações, cerca de 10,5 milhões de brasileiros inscritos no CadÚnico, ainda utilizam antena parabólica para captação de sinal da TV aberta. Por isso, a distribuição de antenas mais modernas visa garantir e melhorar a qualidade de vídeo e áudio da TV aberta. Além da distribuição do kit parabólica, os usuários do CadÚnico também terão direito a outro benefício. Dessa forma, saiba agora como conseguir a instalação do kit parabólica de forma gratuita.

Quem pode receber o kit parabólica?

O programa é voltado para famílias que pertencem ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tem televisores recebendo sinal de antena parabólica.

Como realizar o cadastro no CadÚnico?

Para realizar o cadastro, é obrigatório apresentar CPF ou título de eleitor. Entretanto, a apresentação de um comprovante de residência pode facilitar a atualização dos dados cadastrais na base de dados.

Com isso, aqueles que se enquadram no programa podem realizar o cadastro no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) da sua cidade e solicitar o cadastramento e benefícios.

Fonte: Escola Educação