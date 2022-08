Idoso caçador fica preso em toca de tatu em SC é resgatado por bombeiros

Um idoso de 65 anos foi resgatado após ficar preso em uma toca de tatu neste fim de semana em Imaruí, no Sul de Santa Catarina. O caso ocorreu por volta das 13h30min de sábado (6), no interior do município.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a mulher da vítima disse que o homem saiu durante a madrugada para caçar na região e, por volta do meio-dia, não teria retornado.

Os bombeiros, então, fizeram buscas na região e encontraram o idoso de cabeça para baixo, com metade do corpo preso em uma toca de tatu. Ele estava desorientado e com ferimentos no rosto e no braço.

Depois de resgatado, ele foi encaminhado ao Hospital São Camilo em Imbituba.