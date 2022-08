Animais morrem por descarga elétrica no PR

Pelo menos 19 animais morreram em virtude duma descarga elétrica na manha desta terça -feira (16).



Foi em Saudade do Iguaçu Sudoeste do Paraná. A maioria das vacas estava prenha.

Alguns peixes do açude também morreram no local.



Segundo a filha do dono da propriedade Grasieli Cerbatto, tudo ocorreu de madrugada. “Um galho que ficou preso na rede de alta tensão e com o vento provocou as descargas elétricas. Quando vimos, 12 animais já estavam mortos. Se não tivessemos saído de casa, teríamos morrido”, conta.