Mega da Virada de R$ 570 milhões: saiba a chance de ganhar com aposta regular e com bolão, entenda

O prêmio de R$ 570 milhões da Mega da Virada, o maior da história da loteria, embala o sonho de milhões de brasileiros. Mas existe alguma forma de aumentar a chance de ganhar o prêmio? Jogar sozinho ou tentar o famoso bolão? Na prática, a diferença é que apostar em grupo possibilita jogar um número maior de dezenas, o que amplia a probabilidade de acerto.

Para quem aposta o bilhete simples, de seis dezenas, a probabilidade é de uma em mais 50 de milhões. Já para quem preenche o jogo de 20 dezenas a chance aumenta consideravelmente: uma em 1.292. O sorteio da Mega da Virada será no dia 31 de dezembro. O bilhete simples custa R$ 5 e o mais caro, com 20 dezenas, vale R$ 193,8 mil.

A Mega da Virada não acumula. Ou seja, caso não tenha ganhador com seis dezenas, o prêmio principal é dividido para quem acertar a quina e, assim, sucessivamente. No sorteio do ano passado, cinco apostas dividiram R$ 541 milhões (R$ 108.393.993,26 para cada).

Mas como apostar no bolão? Conforme a Caixa Econômica Federal, a modalidade é uma possibilidade de realizar apostas em grupo. E para jogar basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Assim, cada um recebe um bilhete com a sua cota do bolão e pode retirar o prêmio individualmente.

O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6.

É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão.

Conforme a Caixa Econômica Federal, o 10 foi sorteado em cinco nas edições da Mega da Virada. Em seguida, aparece o 5, sorteado quatro vezes. 3 – 20 – 33 – 34 – 36 e 58 aparecem na sequência, com três vezes.