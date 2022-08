Apple alerta para falhas de segurança nos softwares de iPhone, iPad e Mac

O bug faz com que um aplicativo possa executar código arbitrariamente com privilégios

A Apple alertou nesta quinta-feira, 18, para falhas de segurança em algumas versões dos sistemas operacionais de telefones iPhone, tablets iPad e computadores de sua linha Mac. Em uma postagem em seu portal de suporte ao usuário, a empresa de Cupertino (Califórnia, Estados Unidos) indicou que no caso de telefones iPhone o problema ocorre na versão do sistema operacional iOS 15.6.1, enquanto no iPad pode ser encontrado na versão iPadOS 15.6.1. O bug faz com que um aplicativo possa executar código arbitrariamente com privilégios, e a Apple está ciente que pode ter havido pelo menos um caso em que alguém se aproveitou disso. A empresa lançou um patch de segurança para iPhone 6s ou modelos posteriores, iPad Pro, iPad Air 2 e posterior, iPad 5ª geração e posteriores, iPad mini 4 e posterior e iPod touch 7ª geração. No caso de computadores Mac, o bug foi encontrado no sistema operacional macOS Monterey 12.5.1.

Com informações da EFE