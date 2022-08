Motociclista perde a vida em acidente na SC – 110 em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado próximo à meia noite deste sábado (20) na SC-110 próximo ao Cruzeiro para atender um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CG azul, placa de Tubarão – SC e um VW Crossfox branco, placas de Bom Jardim da Serra -SC.

Ao chegar no local os bombeiros constataram o óbito do motociclista, um homem de 46 anos de idade, o motorista do carro havia fugido do local. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para os tramites legais de trânsito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionada para a perícia e após os trabalhos de levantamento de dados o corpo foi levado ao IML para constatar a causa da morte.

Com informações do 21ºGrupo PMRv Bom Jardim da Serra e 5° Batalhão de Bombeiros Militar