Casal é atropelado por um caminhão na SC-114; Homem morre no local

O acidente aconteceu na tarde deste domingo (21), na SC-114 em Lages. O caminhoneiro, de 44 anos, conduzia um caminhão com placas de Capão Alto e transitava sentido Painel a Lages. No local um casal atravessava a rodovia e o condutor do caminhão não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento.

O homem de 63 anos morreu no local. A mulher de 58 anos, foi conduzida ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres com graves ferimentos. A Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para o levantamento dos dados e condução do corpo para perícia.

A guarnição realizou o teste do etilômetro no motorista do caminhão onde o resultado foi negativo para ingestão de álcool. A Policia Militar Rodoviária deu voz de prisão ao condutor do caminhão e o conduziu até a Delegacia de Polícia do Município de Lages para as devidas providências.

Fonte: 10º PMRv – Painel/SC.