Ciclo de Palestras da Assea marca a evolução dos agrônomos da Serra Catarinense

O Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense/ASSEA, Cau Bolzani, em nome da Diretoria agradece aos colegas da Comissão Organizadora que contribuíram para formatar a programação do evento e estende os agradecimentos a todos os Engenheiros Agrônomos Pesquisadores da EPAGRI, EMBRAPA e UDESC/CAV que trouxeram muitos resultados de pesquisas e informações atuais e relevantes que com certeza qualificarão nossa atuação profissional.

E especial agradecimento ao nosso parceiro, o CREA-SC, grande apoiador financeiro deste evento, que junto com a MÚTUA, propiciam condições de mantermos nosso processo de atualização e formação profissional podendo atender as demandas dos nossos clientes e da comunidade onde estamos inseridos.

Agradecimentos aos associados que são a razão de existir da ASSEA, que participaram ativamente gerando excelentes debates o que nos motiva a organizar novos eventos técnicos.

Nossa intenção era aproximar as três principais instituições públicas (EPAGRI, EMBRAPA e UDESC/CAV) que mais podem contribuir com o desenvolvimento da fruticultura da Região de São Joaquim e, consequentemente com o seu desenvolvimento socioeconômico. A ASSEA faz parte desse processo.

Temos muito a evoluir e o momento é oportuno. Inclusive definimos encaminhamentos que serão oficializados ao governo estadual e federal apresentando nossas demandas enquanto consultores e fruticultores.

Em setembro seguimos como nossos eventos técnicos com um Mini Curso com foco na Pecuária de Corte, segunda economia da região de abrangência da ASSEA.

