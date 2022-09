Exportações de carne suína atingem recorde em agosto

Os embarques de carne suína, in natura e processada, atingiram recorde em agosto. A informação está no relatório do Inter sobre o agronegócio brasileiro, que traz os principais resultados do setor em agosto e as tendências para os próximos meses de 2022.

O Brasil embarcou quase 115 mil toneladas da proteína no mês passado, superando a marca de 110 mil toneladas, registrada em setembro de 2021. O avanço é de 7,2% ao ano. No acompanhamento dos principais grãos, proteínas e do açúcar e etanol, o destaque, ainda segundo informativo do Inter, foi a instabilidade climática na China, nos Estados Unidos e na Europa, que limitou a oferta das principais commodities agrícolas.

Na produção interna, o milho avançou em agosto, ainda dentro de patamares recordes. O preço da soja em Chicago caiu 7,9%, e o mercado doméstico acompanhou esse movimento, registrando diminuição de 2,5% no preço do indicador do Cepea.

O frango está em boa situação, com demanda externa aquecida e boas margens para os avicultores. A carne bovina também tem exportações em alta, apesar do recuo do preço do boi gordo em 3,4% no último mês. Mesmo assim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do abate de bovinos do segundo trimestre, com crescimento de 3,5% no ano.

A queda do petróleo e os cortes nos combustíveis pela Petrobras levam à consequente contração no preço do etanol.

Com informações: CNN Brasil