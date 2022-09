Terremoto de magnitude 7,6 atinge o México; há risco de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do México nesta segunda-feira (19) sacudindo edifícios e fazendo com que moradores da Cidade do México fossem para as ruas por segurança.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA disse que há possibilidade de um tsunami perto da costa de Michoacán, no Oceano Pacífico, com risco de ondas de 1 a 3 metros de altura.



O tremor atingiu a costa oeste do país, na região de divisa dos estados de Michoacán e Colima, pouco depois das 13h no horário local (15h em Brasília). O terremoto foi a uma profundidade de cerca de 15 km. O registro foi feito pelo Serviço Geológico dos EUA. O serviço europeu marcou a mesma magnitude.

Na Cidade do México, que fica a aproximadamente 440 km do epicentro do terremoto desta segunda, testemunhas disseram que sentiram os prédios tremerem. A prefeita Claudia Sheinbaum disse que não houve relatos imediatos de danos na capital após os tremores.