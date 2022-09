Claudia Raia anuncia que está grávida aos 55 anos

A atriz Claudia Raia anunciou nesta segunda-feira (19) que está grávida. Aos 55 anos, Claudia fez o anúncio através de sua conta no Instagram com o marido, Jarbas Homem de Mello.

“Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e @jarbashomemdemello estamos grávidos! E @clearblue fez parte deste momento lindo e emocionante, confirmando para nós com 99,9% de precisão que a família vai aumentar! E é o único teste mostra quantas semanas de gravidez! Contei tudo nos stories, vai lá ver”, afirmou Raia.

Raia contou ainda que ficou desconfiada quando sua médica pediu exames para confirmar a gravidez. Apesar disso, o resultado do teste apontou que ela já estaria com uma gestação com mais de três semanas.

“Quando a médica me pediu um beta, exame de sangue de gravidez. Eu falei: ‘amor, você está bem louca. De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’. Ai ela falou: ‘mas eu preciso investigar porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas'”, afirmou a atriz.