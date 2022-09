Dnit abre licitação para contratar projeto de duplicação da BR-282

Trecho inicial de duplicação deverá ser entre o entroncamento com a BR-116, em Lages, e a BR-163, em São Miguel do Oeste.

Foi lançado oficialmente o edital de licitação para a contratação do projeto de engenharia para a duplicação de um trecho da BR-282, em Santa Catarina. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pretende ampliar a rodovia entre o entroncamento com a BR-116, em Lages, e a BR-163, em São Miguel do Oeste.



A licitação foi aberta na sexta-feira (23), e no dia 17 de outubro ocorre a abertura das propostas, às 15h. A modalidade do edital é através do Regime Diferenciado de Contratação (RDC), o que permite celeridade nos prazos.



Além da duplicação, o projeto de engenharia deve trazer a execução das obras de adequação de capacidade e melhorias de segurança com eliminação de pontos críticos no trecho.

por NSCTotal