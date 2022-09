Série Ouro: Leoas da Serra goleia por 17 a 1 na estreia do Estadual

As tetracampeãs do estado iniciaram o Campeonato Catarinense Série Ouro com o pé direito. O Leoas da Serra goleou o Floripa Team, fora de casa, por 17 a 1 e conquistou os primeiros três pontos na competição, neste domingo (25 de setembro).

Vanessa com sete gols foi o destaque da partida, os outros gols foram marcados por Nega (4x), May, Susan, Rúbia, Lívia, Vanessinha e Jeni. Os próximos jogos do estadual serão em Lages, porém ainda sem data definida.

A competição

A primeira fase da competição é formada por dois grupos. O grupo “A” é composto por Leoas da Serra, Floripa Team e Estrela Esporte Clube. Já o grupo “B”, é formado por Barateiro, Female e Instituto Dago. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para o quadrangular final da competição.