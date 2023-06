Unidades de Conservação administradas pelo IMA são fontes de pesquisa para projetos ambientais

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) por meio da Coordenação de Pesquisas, vinculada à Gerência de Biodiversidade e Florestas (GEBIO) da Diretoria de Biodiversidade e Florestas (DBIO), é responsável por analisar requerimentos para a realização de pesquisas científicas nas Unidades de Conservação (UCs), e de pesquisas que envolvam espécies ameaçadas de extinção ou espécies exóticas invasoras.

Conforme o Relatório Informativo de Pesquisas disponível no site do IMA desde 2019 até o momento o Instituto já emitiu mais de 50 Autorizações de Pesquisa (AuP) em Unidades de Conservação Estaduais.

Foto: Victoria Benemann

“Os resultados gerados pelas pesquisas são essenciais para o conhecimento e manejo das unidades de conservação e possibilitam a produção de informações e criação de bancos de dados científicos que auxiliam no entendimento sobre a biodiversidade destas áreas”, explica a diretora de Biodiversidade e Florestas do IMA, Sabrina Nunes Cataneo Maestri.

As unidades mais procuradas pelos pesquisadores são o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro seguido pelo Parque Estadual do Rio Vermelho. Para os pesquisadores interessados, o Instituto indica a busca pelas pesquisas prioritárias indicadas nos respectivos Planos de Manejo de cada UC.

Foto: Alexandre Siminski

Todas as informações sobre a documentação necessária para solicitar autorização de pesquisa, bem como, a Instrução Normativa IMA Nº 67 que rege todos os procedimentos podem ser consultadas no site do IMA, neste link

Assessoria de Comunicação do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina –