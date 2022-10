Registro de automóveis será exigido aos proprietários, em breve

É fundamental que todos proprietários de veículos automotores (carros, motos, caminhões, etc), estejam informados sobre as questões e regras atreladas à posse de automóveis. Isto porque, há diferentes normas cujo intuito é manter a ordem voltada ao cumprimento das leis de trânsito.

Neste âmbito, há diferentes documentações necessárias ao proprietário e condutor do veículo. Dentre estes documentos, podemos citar a carteira de motorista, e o registro do automóvel que, por sua vez, é o tema central deste artigo.

Conforme o divulgado pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito), em novembro, o governo, a partir do mês de novembro, o governo irá exigir o CRLV de (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) de todo automóvel, levando em conta o ano de 2022.

A nova regra entra em vigor no dia 21 de novembro, e a partir da data passará a valer em todo estado de Minas Gerais. Diante da exigência, a recomendação é que todos os proprietários de veículos, se agilizem para regularizar o documento, evitando assim possíveis transtornos e penalizações.

Sobre o CRVL

Em suma, o documento serve para atestar que o veículo está apto a circular, conforme as determinações legais. A fiscalização é feita através das famosas blitz, quando é feita a conferência do CRVL para identificar se não há alguma pendência com veículo, a fim de garantir que ele está em plena regularidade.

O principal intuito desta sistemática vai na direção do cumprimento das leis de trânsito, cujo foco é garantir uma boa circulação de veículos, e evitar possíveis infrações. Além disso, a medida busca deixar os departamentos responsáveis, cientes de todos os automóveis que estão sendo conduzidos no trânsito.

Como acessar e regularizar o documento

Diante do movimento referente a digitalização dos documentos, a obtenção do registro ficou mais prático e fácil. Isto porque, o processo ficou mais simples, não exigindo que o requerente saia de casa para ter acesso aos dados, que podem ser adquiridos diretamente pela internet.

Nesta linha, para obter o CRVL, é possível acessar até 3 canais digitais, a depender da preferência do proprietário do veículo, são eles:

Aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), para acessar a versão digital do documento;

Página online do Detran, para acessar a versão impressa;

Portal de serviços do Senatran, também direcionado a quem deseja imprimir o documento.

Em casos nos quais o documento não estiver disponível nas plataformas indicadas, pode ser que haja alguma pendência com o veículo, a exemplo de razões envolvendo o IPVA. Nestes casos, é recomendado conferir a situação no site do Detran, e resolver a pendência o quanto antes