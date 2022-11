Presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve fazer nenhum pronunciamento nesta segunda-feira; segundo informou um assessor

SEM PRONUNCIAMENTO – O presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve fazer nenhum pronunciamento nesta segunda-feira (31), segundo informou um assessor do Palácio do Planalto. O discurso do chefe do executivo após derrota para Lula (PT), era esperado no final da tarde desta segunda-feira (31).

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse também que Bolsonaro não deverá questionar o resultado da votação.

Segundo uma fonte palaciana ao site Poder 360, Bolsonaro disse ainda que, na reta final, dois episódios o prejudicaram muito: o vazamento de estudo do Ministério da Economia dizendo que o governo cogitava não dar mais reajustes para o salário mínimo; e a atitude de Roberto Jefferson contra agentes da Polícia Federal.

Ainda de acordo com o veículo, o chefe do executivo disse a aliados que o episódio envolvendo a deputada Carla Zambelli (PL-SP) pode ter prejudicado a campanha, mas em menor escala.