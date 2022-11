Rodovias interditadas impedem distribuição de vacinas em Santa Catarina

O Governo do Estado de Santa Catarina informou nesta tarde de segunda-feira (31), por meio de nota, que a distribuição de vacinas foi impedida no estado após o bloqueio de trechos em rodovias. Os manifestantes protestam contra o resultado do segundo turno das eleições presidenciais.

Nesta manhã desta segunda-feira (31), cerca de 91.192 doses de vacinas saíram da Central Estadual de Rede de Frio, em São José, para serem distribuídas para as Centrais Regionais de Araranguá, Criciúma e Tubarão. No entanto, as vacinas não chegaram ao destino final.

O diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), João Augusto Brancher Fuck, explica que o transporte com as vacinas saiu da Central Estadual um pouco antes das 8h, mas acabou retido no engarrafamento por duas horas, sendo obrigado a retornar ao local de origem.

“Infelizmente, o nosso motorista não conseguiu seguir o trajeto planejado devido às manifestações. Ele precisou retornar à nossa Central Estadual e garantir que nenhuma dose fosse perdida”, assinalou o diretor.

De acordo com a nota, dentre as vacinas transportadas estavam 83.275 doses de rotina como contra a febre amarela, poliomielite, pentavalente, meningocócica, tríplice viral entre outras, além de 7.917 contra a Covid-19.

Ainda de acordo com a nota, outras remessas que foram programadas para os próximos dias seguem suspensas até que a situação se normalize. Nenhum município apresenta falta de imunizante, mas se a situação dos bloqueios se prolongar, haverá risco de desabastecimento. A Secretaria da Saúde informou que está preparando um plano de ação, com apoio de outros órgãos governamentais, no caso da situação continuar.