Geraldo Alckminn é escolhido para coordenar equipe de transição de governo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta terça-feira (1º), em São Paulo, com aliados para escolher integrantes da equipe de transição de governo. Agora, a presidente do PT e uma das coordenadoras da campanha do petista, deputada Gleisi Hoffmann, revela os nomes que vão compor o grupo de 50 pessoas.

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckminn (PSB), foi definido como coordenador da equipe. A própria Gleisi e o ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante, coordenador do programa de governo de Lula, também participarão.

A missão número 1 é tomar pé das questões de orçamento para começar 2023 com novas diretrizes. A ideia é que o diálogo com o Congresso Nacional de negociações mais intensas inicie já na semana que vem.

Embora o presidente Jair Bolsonaro ainda não tenha se manifestado sobre a derrota eleitoral, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disponibilizou a sede do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília para abrigar os trabalhados da futura gestão. Os trabalhos no local devem começar na quinta-feira (3).

Após o anúncio da equipe de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher Rosângela Lula da Silva devem viajar para a Bahia onde terão alguns dias para descansar.