Briga por política entre vereador e empresário termina com morte e feridos em SC

Uma briga de bar por motivações políticas em Dona Emma, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, terminou com um morto e dois feridos na tarde desse sábado (5/11).

Segundo a Polícia Civil, um vereador da cidade teria atingido três vítimas com golpes de faca e fugiu do local. O empresário morto durante a briga foi identificado como Luciano Mafassoli.

“Segundo informações, o autor e a vítima teriam feito uma aposta e quem perdesse pagaria determinado valor. A vítima (que apostou em Bolsonaro) teria pago, mas não estaria conformada com a situação. A motivação foi política, por estarem em lados opostos na eleição”, disse a delegada Elisabete da Cruz Pardo.

Com informações: PMSC