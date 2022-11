Tudo sobre o eclipse lunar que acontece no próximo dia 8

O segundo eclipse lunar total deste ano irá transformar a Lua, alterando sua cor para um cobre avermelhado por 85 minutos na próxima semana. O evento, conhecido como Lua de Sangue, acontecerá no dia 8 de novembro e estará visível a olho nu, dependendo da sua localização no planeta.

O evento astronômico acontece quando a Lua cheia se move para o lado sombrio da Terra, ficando exatamente atrás do planeta em relação ao Sol. Isso faz com que o satélite natural fique iluminado apenas pela luz que refrata do planeta. Espera-se que a Lua de Sangue esteja visível na América do Norte e em partes da América do Sul, Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

Um eclipse lunar parcial será visível da Islândia, partes da América do Sul, sul e centro da Ásia e Rússia. Um eclipse lunar penumbral – quando a lua está na sombra penumbral mais clara do nosso planeta – será visível do leste do Brasil e da Argentina, norte da Escandinávia e Oriente Médio. Durante todo o eclipse também será possível observar Urano próximo à Lua eclipsada.

Segundo a NASA, o eclipse lunar parcial começa no dia 8 de novembro às 05:44 (horário de Brasília). Já o eclipse total irá iniciar às 06h17 do horário de Brasília, com o fim às 07h42. Isto quer dizer que provavelmente não será possível observar o evento astronômico na maior parte das regiões do Brasil, uma vez que o céu já estará clareando.

Este será o segundo e último eclipse lunar de 2022. Em 2023 haverá também dois eclipses lunares, embora nenhum deles será tão impressionante como este último. O primeiro, de 5 a 6 de maio de 2023, é um eclipse lunar penumbral fraco visível do sul e leste da Europa, Antártica, maior parte da Ásia, Austrália, África, bem como dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico.

O segundo será um pequeno eclipse lunar parcial em 28 a 29 de outubro de 2023, visível pelo menos parcialmente da Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte, norte e leste da América do Sul, Ártico e Antártica.

Com informações: Yahoo