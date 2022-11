Após revitalização, Rua José Vieira de Melo terá proibição de estacionamento em um lado da pista

A Prefeitura de São Joaquim, no âmbito de suas obras de modernização do trânsito e aplicação do Plano de Mobilidade Urbana, revitalizou a Rua José Vieira de Melo, no centro da cidade.

A rua que se localiza entre a esquina da Ekipauto até o Toco Auto Elétrica, passando pelos fundos do SESC, ganhou pavimentação asfáltica e recebeu pintura das faixas demarcando que haverá estacionamento apenas do lado direito da rodovia.

Tal proibição do estacionamento, de um lado todo, se deu devido à dimensão reduzida da largura da pista, ao qual não comporta estacionamento de ambos os lados em sua nova malha viária.

O trabalho integrado uniu diversas secretarias que compõem a Prefeitura para as obras de modernização do trânsito de São Joaquim. Isso demonstra uma ação conjunta para beneficiar toda a comunidade e motoristas, melhorando, cada vez mais, o fluxo de veículos pelas principais ruas da cidade.

Assessoria de imprensa da Prefeitura de São Joaquim