Exposição de Montes Ribeiro encerra movimentada temporada artística na Villa Francioni em 2022

Depois do sucesso de público e de crítica da exposição inédita de Juarez Machado, a galeria de arte da Villa Francioni, em São Joaquim, anuncia mais um evento que promete movimentar a Serra Catarinense: o artista Luiz Arthur Montes Ribeiro lança “Borboletas Aladas e seus jardins imaginários” no dia 3 de dezembro, às 15h. É a exposição que encerra a temporada artística de 2022 na vinícola.

Montes Ribeiro apresentará 20 obras, quase todas de grande porte. Araucárias, borboletas e jardins coloridos formam a mostra comemorativa dos 32 anos de artes visuais do artista paranaense, nascido em Ponta Grossa e radicado em Curitiba.

Suas obras são conhecidas pela explosão de cores, característica marcante de toda a sua trajetória artística, iniciada aos 13 anos de idade. Ele transita com facilidade entre a figuração, abstração, performance, instalações e objetos. Explora as cores e as formas, numa alusão ao amor, à vida e ao bem-viver.

Segundo o curador Edson Machado, “a galeria de arte da Villa Francioni, mais uma vez, traz a arte contemporânea para o Estado de Santa Catarina, com inovação pictórica e colorista de um grande artista". A presidente do Conselho de Administração Daniela Borges de Freitas destaca a sintonia da temática desta exposição com os pilares da vinícola, inspirados pelo seu fundador Dilor Freitas: “Celebrar a vida ao sabor de um elegante vinho elaborado com muito amor e arte. As experiências da vida, os sonhos, a liberdade e a alegria de viver são festejados nesta exposição, regados aos nossos premiados vinhos finos”.

Aliado à mostra, Montes Ribeiro autografa o livro de poesias eróticas e que leva o mesmo nome da exposição – “Borboletas Aladas e seus jardins imaginários” – o livro foi editado pela AmoLer. Na véspera, sexta-feira, está previsto um encontro do artista com estudantes da rede pública de ensino, na galeria de arte.

SERVIÇO

O QUE? Exposição “Borboletas Aladas e seus jardins imaginários”, de Montes Ribeiro

ONDE? Galeria de Arte da Villa Francioni, em São Joaquim. Rodovia SC 114, km 300 – São Joaquim/SC

QUANDO? Abertura 3 de dezembro de 2022, às 15h. Poderá ser visitada até 26 de fevereiro de 2023, diariamente (exceto no Natal e no Ano Novo) das 10h às 17h

QUANTO? Gratuito