Natal Luzes de Joaquim 2022 conta com parcerias e já tem programação

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio iniciou os preparativos do Natal Luzes de Joaquim, que terá iluminação e decoração natalina, shows e encantos de Natal com programação especial na cidade. Esse ano terá uma parceria especial junto ao CDL de São Joaquim, que abraçou a causa para o município ter um Natal lindo e iluminado. O período será de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023.

O Natal Luzes de Joaquim nasceu em meados de 2016, com o intuito de trazer um espirito de comemoração, para mostrar a importância do Natal aqui na nossa região. Com o passar do tempo, muitas pessoas colaboraram com o projeto que vem se consolidando a cada ano.

No ano de 2022, uma estrutura e decoração será montada nas praças e no Boulevard em São Joaquim. A ideia é ter o comércio e a comunidade junto em parceria para o Natal Luzes de Joaquim ser mais um sucesso.

O Natal Luzes de Joaquim 2022 tem a proposta de incentivar a atividade turística, o evento contribui para diminuir a sazonalidade de visitantes e mostra os principais atrativos para quem aprecia São Joaquim apenas no inverno. Diante dessa perspectiva, o Natal é visto muito além de uma data comemorativa, o mesmo viabiliza o desenvolvimento econômico, criativo e cultural Joaquinense. Além do mais, essa celebração tem caráter gratuito e oferece aos munícipes um evento acessível para todos os públicos, que incentiva a união e o espírito natalino.

A partir do potencial turístico de São Joaquim, essa festividade é a oportunidade de destacar uma das datas mais importantes do calendário de eventos e desenvolver essa experiência como referência nas cidades da Serra Catarinense.

O objetivo do projeto é conjugar esforços entre o Município de São Joaquim e a CDL São Joaquim, para a realização do projeto “Natal Luzes de Joaquim 2022”, o qual oferecerá aos joaquinenses uma programação especial tanto para prestigiar o evento quanto para garantir o fluxo de pessoas nos setores como: gastronomia, comércio, hotelaria e hospedagem.

Ao todo, serão investidos R$ 217.844,13 (Duzentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), para custeio dos itens de decoração. Esse ano, além do CDL, o evento terá apoio do SICREDI, CRESSOL, UNICRED e SICOOB.

*Confira a programação:*

08/12 – 16h: Apresentação dos alunos de cordas da escola municipal de Arte (em frente ao Centro de Informações Turísticas, Praça Cezário Amarante)

09/12 – 16h: Apresentação Grupo de Teclas da Escola Municipal de Arte (em frente ao Centro de Informações Turísticas, Praça Cezário Amarante)

19h 30min: 2ª Corrida Solidária Noturna de Natal (Ponto de largada em frente a Pé Kente Esporte, com categorias de 5km e 7km)

10/12 – 18h: Desfile de abertura Fanfarra Fancaic juntamente com o Papai Noel (Boulevard)

19h: Entrega da Chave da Cidade para o Papai Noel (Concha Acústica – Praça João Ribeiro)

19h 30min: Apresentação dos Finalistas e convidados do Festival Municipal da Canção (Concha Acústica – Praça João Ribeiro)

20h 30min: Show musical com a Banda Liga (Concha Acústica – Praça João Ribeiro)

11/12 – 15:30h: Coral brilho de Natal Escola Cívico-Militar Jurema Hugen Palma

16h: Apresentação Cultural Sesc Música e Dança (Praça Cezário Amarante)

17h30: Natal teatro musical de Florianópolis

18h30: Show musical Eder Goulart (Praça Cezário Amarante)

17/12 – 19h 30min: Apresentação Coral Vozes da Liberdade (em frente à Igreja Matriz)

18/12 – 20h 30min: Apresentação Orquestra da Escola Municipal de Arte e convidados (na Igreja Matriz, após a missa dominical).